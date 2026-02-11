"Ulazim mu u telefon i brišem šta mi se ne sviđa" Aca Kos šokirao detaljima odnosa sa Čedom, a evo šta je rekao o bivšoj političarevoj ženi i deci

Kurir pre 42 minuta
"Ulazim mu u telefon i brišem šta mi se ne sviđa" Aca Kos šokirao detaljima odnosa sa Čedom, a evo šta je rekao o bivšoj…

Aca Kos već neko vreme živi sa političarem Čedom Jovanovićem, a sada je progovorio o odnosu sa njegovom porodicom.

On je istakao i da među njima nema tajni, te tako zna čak i Čedinu šifru telefona. Aca ističe da o Čedinoj bivšoj ženi Jeleni ima predivno mišljenje. - Jelenu ja mnogo volim, Čedomir nas je upoznao i doživljavam je kao sestru. Posebna je žena, rodila je četvoro dece i od srca joj želim sve najlepše - rekao je on, pa dodao da Čedi često gleda poruke na telefonu. - On je zaboravio moju šifru i ne bavi se tim stvarima. Rekao sam mu šifru. Ja znam njegovu šifru od
