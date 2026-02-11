"Naša prednost je Tajrik Džouns": Barcokas zna ko će biti "iks" faktor protiv Zvezde

Crvena zvezda goduje Olimpijakosu u 28. kolu Evrolige, susret je najavljen za četvrtak u 20.15 sati.

Trener domaće ekipe Jorgos Barcokas istakao je očekivanja pred doček bratskog kluba. Obema ekipama ovaj susret je važan. Tim iz Pireja mogao bi da se približi Fenerbahčeu na tabeli, a crveno-beli iz Beograda ponovo bi krenuli ka vrhu. Zvezda je u poslednjih nekoliko mečeva pokazala sjajnu formu i to je ono što brine Barsokasa. "Oni su zaista fizički moćna ekipa, što je jedan od glavnih razloga zašto smo u prvoj utakmici imali problema, iako smo u trećoj četvrtini