Trojica neizvesna za meč u Pireju: Može li Zvezda do pobede iz uloge autsajdera?

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Olimpijakosa u 28. kolu Evrolige u četvrtak od 20.15, a trener Jorgos Barcokas ima dosta kadrovskih problema pred duel sa beogradskim crveno-belima.

Trener grčkog velikana je dao najnovije informacije o stanju povređenih i istakao da je neizvestan nastup trojice igrača. U pitanju su Papanikolau, Nilikina i Moris. "Neizvesno je. Juče su Nilikina i Papanikolau trenirali. Danas će Moris probati. Nisam siguran. Posle treninga ću znati bolje." U prvom okršaju ove sezone, Crvena zvezda je pobedila Olimpijakos rezultatom 91:80 u Beogradskoj areni, a trener Saša Obradović može praktično da računa na sve igrače osim
