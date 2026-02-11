EPS konačno rešava leteći pepeo iz termoelektrana: Cementare ga kupuju, smanjuje se zagađenje...

Elektroprivreda Srbije (EPS) konačno je počela da rešava višedecenijski problem letećeg pepela, čije deponije EPS koštaju milijarde dinara, zauzimaju dragoceno poljoprivredno zemljište i zagađuju životnu sredinu, piše Danas.

Kroz zemljište ugrožavaju vodu, a usled vetra i kvalitet vazduha. Leteći pepeo nastaje sagorevanjem uglja u termoelektranama. Dok se u Srbiji decenijama uglavnom odlagao na deponije, mnoge zemlje širom sveta ga već pola veka „recikliraju“, koristeći ga u građevinskoj industriji, pre svega za proizvodnju cementa i betona, navodi Danas. Tim putem je pre nekoliko godina krenula i Srbija. Prema trenutno potpisanim ugovorima sa više cementara, EPS će u narednih deset