EPS konačno rešava leteći pepeo iz termoelektrana: Cementare ga kupuju, smanjuje se zagađenje...

N1 Info pre 17 minuta  |  Danas
EPS konačno rešava leteći pepeo iz termoelektrana: Cementare ga kupuju, smanjuje se zagađenje...

Elektroprivreda Srbije (EPS) konačno je počela da rešava višedecenijski problem letećeg pepela, čije deponije EPS koštaju milijarde dinara, zauzimaju dragoceno poljoprivredno zemljište i zagađuju životnu sredinu, piše Danas.

Kroz zemljište ugrožavaju vodu, a usled vetra i kvalitet vazduha. Leteći pepeo nastaje sagorevanjem uglja u termoelektranama. Dok se u Srbiji decenijama uglavnom odlagao na deponije, mnoge zemlje širom sveta ga već pola veka „recikliraju“, koristeći ga u građevinskoj industriji, pre svega za proizvodnju cementa i betona, navodi Danas. Tim putem je pre nekoliko godina krenula i Srbija. Prema trenutno potpisanim ugovorima sa više cementara, EPS će u narednih deset
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

EPS konačno rešava leteći pepeo iz termoelektrana: Cementare ga kupuju, deponije se prazne, a zagađenje smanjuje

EPS konačno rešava leteći pepeo iz termoelektrana: Cementare ga kupuju, deponije se prazne, a zagađenje smanjuje

Danas pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EPSElektroprivreda Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

EPS konačno rešava leteći pepeo iz termoelektrana: Cementare ga kupuju, deponije se prazne, a zagađenje smanjuje

EPS konačno rešava leteći pepeo iz termoelektrana: Cementare ga kupuju, deponije se prazne, a zagađenje smanjuje

Danas pre 3 minuta
Zašto strane kompanije smanjuju investicije u Srbiji?

Zašto strane kompanije smanjuju investicije u Srbiji?

Danas pre 3 minuta
Penzioner stradao zbog porudžbine sa Temua: Evo na šta nipošto ne smete da kliknete i šta ne smete da kupite

Penzioner stradao zbog porudžbine sa Temua: Evo na šta nipošto ne smete da kliknete i šta ne smete da kupite

Blic pre 3 minuta
Penzioner završio na sudu zbog porudžbine sa Temua: Evo na šta je kliknuo pa sad tužilaštvo protiv njega vodi postupak

Penzioner završio na sudu zbog porudžbine sa Temua: Evo na šta je kliknuo pa sad tužilaštvo protiv njega vodi postupak

Kurir pre 3 minuta
Petrokemija ostvarila dvostruko bolje rezultate u 2025. godini

Petrokemija ostvarila dvostruko bolje rezultate u 2025. godini

Biznis.rs pre 3 minuta