Kandidatkinja za generalnog direktora RTS-a za UNS: Konkurs sproveden mimo zakona

Jedna od kandidatkinja za generalnog direktora Radio-televizije Srbije (RTS) Slađana Ivančević je kazala da je konkurs za generalnog direktora RTS-a sproveden mimo zakona, te da će pravdu tražiti pred sudom, saopštilo je danas Udruženju novinara Srbije (UNS).

Na današnjoj sednici Upravnog odbora RTS-a Manja Grčić je izabrana je za direktorku Javnog servisa, saznaje beogradski list Danas. U saopštenju UNS-a piše da im se Ivančević sobratila, te da je kazala da je "postupak bio nezakonit". "Upravni odbor prihvatio je prilikom otvaranja prijava kandidaturu Manje Grčić iako ona nije imala potvrdu da diploma koju je podnela na konkurs nosi 240 ESPB bodova, a nije ni nostrifikovana“, rekla je ona. Kako je istakla, to