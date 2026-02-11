Ministarka: U prvih šest meseci primene „Svoj na svome“ biće upisano između 300 i 500 hiljada objekata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će u prvih šest meseci primene zakona „Svoj na svome“ biti upisano između 300 i 500 hiljada objekata.

Ona je za RTS rekla da je prva faza projekta upisa svojine nelegalnih objekata uspešno završena i da će građani koji ispunjavaju uslove, rešenja dobijati redosledom kako su se prijavljivali. Podneto je, kazala je, 2,5 miliona prijava, što ne uključuje objekte u javnoj svojini. Kako je objasnila, u vlasništvu opština, gradova ili države je još milion ili milion i po objekata, tako da će biti obuhvaćen veći deo postojećih objekata. „U nedelju je istekao rok za