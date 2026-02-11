Cigarete vredne 820.000 dinara sakrivene u autobusu: Uhapšen muškarac na graničnom prelazu Šid

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, u saradnji sa pripadnicima UKP i Uprave carine, uhapšen je E. N, osumnjičen da je u posebnom bunkeru u autobusu sakrio 200 boksova cigareta, vrednosti oko 820.000 dinara.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela krijumčarenje, saopšteno je iz tog tužilaštva. "Sumnja se da je osumnjičeni 10. februara, prilikom izlaska iz Srbije na graničnom prelazu Šid, u posebno napravljenim bunkerima u autobusu sakrio ukupno 200 bokseva cigareta, ukupne vrednosti oko 820.000 dinara", navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je na osnovu odobrenja tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti priveden i saslušan u Posebnom