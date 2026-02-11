Kandidatkinja za direktora RTS: Konkurs za prvog čoveka Javnog servisa sproveden nezakonito, obratiću se sudu

Jedna od kandidatkinja za generalnog direktora Radio-televizije Srbije (RTS) Slađana Ivančević obratila se Udruženju novinara Srbije (UNS) navodeći da smatra da je konkurs za generalnog direktora RTS sproveden mimo zakona, te da će pravdu tražiti pred sudom, saopštilo je to novinarsko druženje.

"Postupak je bio nezakonit. Upravni odbor prihvatio je prilikom otvaranja prijava kandidaturu Manje Grčić iako ona nije imala potvrdu da diploma koju je podnela na konkurs nosi 240 ESPB bodova, a nije ni nostrifikovana", rekla je Ivančević, preneo je UNS. Kako je istakla, to praktično znači da je Upravni odbor dozvolio Manji Grčić da u međuvremenu dopuni dokumentaciju, a konkurs ne prepoznaje mogućnost dopune dokumentacije. "Da je meni falio jedan dokument,