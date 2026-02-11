Kandidatkinja za direktora RTS: Konkurs za prvog čoveka Javnog servisa sproveden nezakonito, obratiću se sudu

Newsmax Balkans pre 44 minuta  |  Newsmax Balkans
Kandidatkinja za direktora RTS: Konkurs za prvog čoveka Javnog servisa sproveden nezakonito, obratiću se sudu

Jedna od kandidatkinja za generalnog direktora Radio-televizije Srbije (RTS) Slađana Ivančević obratila se Udruženju novinara Srbije (UNS) navodeći da smatra da je konkurs za generalnog direktora RTS sproveden mimo zakona, te da će pravdu tražiti pred sudom, saopštilo je to novinarsko druženje.

"Postupak je bio nezakonit. Upravni odbor prihvatio je prilikom otvaranja prijava kandidaturu Manje Grčić iako ona nije imala potvrdu da diploma koju je podnela na konkurs nosi 240 ESPB bodova, a nije ni nostrifikovana", rekla je Ivančević, preneo je UNS. Kako je istakla, to praktično znači da je Upravni odbor dozvolio Manji Grčić da u međuvremenu dopuni dokumentaciju, a konkurs ne prepoznaje mogućnost dopune dokumentacije. "Da je meni falio jedan dokument,
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Manja Grčić imenovana za generalnog direktora RTS-a

Manja Grčić imenovana za generalnog direktora RTS-a

RTS pre 4 minuta
Manja Grčić novi generalni direktor RTS

Manja Grčić novi generalni direktor RTS

Plus online pre 1 sat
Manja Grčić izabrana za direktorku RTS

Manja Grčić izabrana za direktorku RTS

Ist media pre 1 sat
Manja Grčić izabrana za direktorku RTS

Manja Grčić izabrana za direktorku RTS

Glas Zaječara pre 1 sat
Manja Grčić nova direktorka RTS-a, upoznajte se sa njenom biografijom

Manja Grčić nova direktorka RTS-a, upoznajte se sa njenom biografijom

Morava info pre 1 sat
Manja Grčić jednoglasno izabrana za novu direktorku RTS

Manja Grčić jednoglasno izabrana za novu direktorku RTS

Newsmax Balkans pre 2 sata
Manja Grčić izabrana za generalnu direktorku RTS-a

Manja Grčić izabrana za generalnu direktorku RTS-a

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSUpravni odborKandidaturaUNS

Društvo, najnovije vesti »

Smisao žvaloslavlja

Smisao žvaloslavlja

Danas pre 9 minuta
Milano u znaku Zimskih olimpijskih igara: Idealna destinacija za produženi vikend

Milano u znaku Zimskih olimpijskih igara: Idealna destinacija za produženi vikend

Danas pre 14 minuta
Rascep na lojaliste i profesionalce

Rascep na lojaliste i profesionalce

Danas pre 49 minuta
Zagreva se revolucija kakve u svetu nije bilo

Zagreva se revolucija kakve u svetu nije bilo

Danas pre 44 minuta
Pomozimo Sergeju da pobedi leukemiju: SMS 1928 na broj 3030

Pomozimo Sergeju da pobedi leukemiju: SMS 1928 na broj 3030

N1 Info pre 9 minuta