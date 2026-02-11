Poslaničke grupe dobile nacrte zakona o izborima i Ustavnom sudu, očekuju se komentari za konačnu izmenu

U Skupštini Srbije poslaničkim grupama dostavljeni su nacrti izmena zakona o izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima i Ustavnom sudu, urađeni po preporukama ODIHR. Poslaničke grupe i nevladine organizacije sada imaju zadatak da pošalju komentare i predloge za konačne izmene.

Potpredsednica Narodne skupštine i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da je ovo prva faza i da je sada na poslaničkim grupama, političkim akterima i nevladinim organizacijama da daju svoje komentare i mišljenja o nacrtima. "Kao što je poznato, u ovom sazivu je plan da jačamo parlamentarnu diplomatiju i rad na ODIHR preporukama. Radna grupa koja se bavi poboljšanjem izbornih uslova radi već izvesno vreme, za sada je izašla samo sa