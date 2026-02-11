Hapšenje u Beogradu: Zaplenjeno osam kilograma kokaina i oružje, privedene tri osobe

U akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu noćas su uhapšene tri osobe i zaplenjena je veća količina droge i oružja, objavio je Tanjug.

Kako se navodi, zaplenjeno je osam kilograma kokaina. Tokom pretresa kod uhapšenih je, navodi se, policija pronašla dva kilograma eksploziva, nekoliko bombi, snajper, nekoliko rotacija, mikrokamere i dron. Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 sati.