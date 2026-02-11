Do kraja nedelje vetrovito sa temperaturama tokom dana do 10 stepeni

Posle sinoćnje kiše i susnežice danas je u Pirotu toplije i bez padavina.

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda prepodne u Srbiji sunčano, posle podne oblačno. Podatke iz Meteorološke stanice u Dimitrovgradu dobili smo oko 13 časova. T=11, najniža jutros bila je 1 stepen Vetar istočni, jugoistočni 3-6 m/s P=951 mbar Vlažnost vazduha 62% Najniža temperatura u Srbiji biće od minus dva do pet, najviša od 12 do 16 stepeni. U nižim predelima istočne Srbije očekuje se povećanje snežnog pokrivača, dok će na jugu Banata i u donjem
Ključne reči

PirotDimitrovgradBanatVremenska prognozaprognoza vremenaZima

