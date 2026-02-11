​Đedović: Srbija je zainteresovana za širi program podrške gasnom sektoru

​Ministarka je razgovarala sa delegacijom Svetske banke koju je predvodila Stefani Gil

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala sa delegacijom Svetske banke i izjavila da je SB zainteresovana za širi program podrške gasnom sektoru, saopštilo je danas ministarstvo. Ministarka je razgovarala sa delegacijom SB koju je predvodila Stefani Gil, menadžerka u oblasti energetike za Evropu i centralnu Aziju, o programu podrške i finansiranju projekata u energetskom sektoru, sa fokusom na gasni sektor i energetsku efikasnost.