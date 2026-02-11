Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

Politika pre 3 sata
Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

Govoreći o situaciji na AP Kosovu i Metohiji, naveo je da NATO i dalje čeka odgovornost za događaje u Banjskoj, kao i za druge događaje tokom 2023. godine

BRISEL- Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da Alijansa pažljivo prati situaciju na Zapadnom Balkanu. On je to rekao na konferenciji za medije u sedištu NATO-a u Briselu, uoči sutrašnjeg sastanka ministara odbrane Alijanse, odgovarajući na pitanje srpskih novinara kako vidi trenutnu bezbednosnu situaciju na Balkanu. „Želim da naglasim da pažljivo pratimo situaciju i da smo kroz KFOR i naše druge aktivnosti na Zapadnom Balkanu, u Bosni i
