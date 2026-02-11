Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Radio sto plus pre 5 sati
Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno
Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je šest osoba lakše povređeno, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći. Svi povređeni su zbrinuti na licu mesta ili upućeni u Urgentni centar. Lekarske ekipe intervenisale su 116 puta, od toga je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Zabeleženo je i pojačano javljanje Hitnoj pomoći hroničnih pacijenata koji su osećali tegobe zbog nagle promene vremena.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Sudarili se Hitna pomoć i auto u Novom Sadu: Tri osobe povređene, odmah prevezene u bolnicu (foto)

Sudarili se Hitna pomoć i auto u Novom Sadu: Tri osobe povređene, odmah prevezene u bolnicu (foto)

Blic pre 19 minuta
Kragujevčani padali u nesvest: Pune ruke posla za Hitnu pomoć, masovno zabeležene i ove tegobe

Kragujevčani padali u nesvest: Pune ruke posla za Hitnu pomoć, masovno zabeležene i ove tegobe

Blic pre 3 sata
Pojačan obim posla u kragujevačkoj Hitnoj pomoći: Desetine intervencija za jedan dan

Pojačan obim posla u kragujevačkoj Hitnoj pomoći: Desetine intervencija za jedan dan

iKragujevac pre 3 sata
Kragujevac: Ekipe hitne pomoći obavile 38 terenskih intervencija u protekla 24 sata

Kragujevac: Ekipe hitne pomoći obavile 38 terenskih intervencija u protekla 24 sata

Serbian News Media pre 5 sati
Ambulante sve punije i pacijenata sve više: Gradjani Kragujevca padali u nesvest, mučili ih nesvestica i astma

Ambulante sve punije i pacijenata sve više: Gradjani Kragujevca padali u nesvest, mučili ih nesvestica i astma

RINA pre 5 sati
Burnih 24 sata za kragujevačku Hitnu pomoć: Obavljeno 38 terenskih intervencija

Burnih 24 sata za kragujevačku Hitnu pomoć: Obavljeno 38 terenskih intervencija

Telegraf pre 5 sati
Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Sudarili se Hitna pomoć i auto u Novom Sadu: Tri osobe povređene, odmah prevezene u bolnicu (foto)

Sudarili se Hitna pomoć i auto u Novom Sadu: Tri osobe povređene, odmah prevezene u bolnicu (foto)

Blic pre 19 minuta
Red vožnje GSP za praznike: Ovako će ići vozila gradskog prevoza

Red vožnje GSP za praznike: Ovako će ići vozila gradskog prevoza

Kurir pre 29 minuta
Važno obaveštenje za sve Beograđane: Za Sretenje se menja red vožnje, evo kako će saobraćati javni prevoz

Važno obaveštenje za sve Beograđane: Za Sretenje se menja red vožnje, evo kako će saobraćati javni prevoz

Mondo pre 13 minuta
Ponovo uvedeni polasci BG voza na relacijama Lazarevac-Ovča-Zemun: Evo od kada

Ponovo uvedeni polasci BG voza na relacijama Lazarevac-Ovča-Zemun: Evo od kada

B92 pre 4 minuta
Lepe vesti za stanare Bloka 70: Rekonstruisano 100 parking mesta

Lepe vesti za stanare Bloka 70: Rekonstruisano 100 parking mesta

B92 pre 4 minuta