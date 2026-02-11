Teška saobraćajna nezgoda kod „Rakićeve kafane“ u Leskovcu: Jedno lice teško povređeno

Jedno lice teško je povređeno u sudaru dva automobila koji se nešto posle 19 časova dogodio kod nekadašnje „Rakićeve kafane“ u Leskovcu.

Kako je u policiji potvrđeno za portal Rešetka, povređena osoba je hitno prebačena u Urgentni centar Opšte bolnice Leskovac, gde joj se ukazuje lekarska pomoć. Za sada nije poznat stepen povreda, kao ni da li u ovoj saobraćajnoj nezgodi ima još povređenih. Prema rečima očevidaca, materijalna šteta na vozilima je ogromna, a sudar je bio izuzetno snažan. Na licu mesta nalaze se pripadnici policije koji obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznate i okolnosti pod