Teška saobraćajna nezgoda kod „Rakićeve kafane“ u Leskovcu: Jedno lice teško povređeno

Rešetka pre 1 sat
Teška saobraćajna nezgoda kod „Rakićeve kafane“ u Leskovcu: Jedno lice teško povređeno

Jedno lice teško je povređeno u sudaru dva automobila koji se nešto posle 19 časova dogodio kod nekadašnje „Rakićeve kafane“ u Leskovcu.

Kako je u policiji potvrđeno za portal Rešetka, povređena osoba je hitno prebačena u Urgentni centar Opšte bolnice Leskovac, gde joj se ukazuje lekarska pomoć. Za sada nije poznat stepen povreda, kao ni da li u ovoj saobraćajnoj nezgodi ima još povređenih. Prema rečima očevidaca, materijalna šteta na vozilima je ogromna, a sudar je bio izuzetno snažan. Na licu mesta nalaze se pripadnici policije koji obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznate i okolnosti pod
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Stravična nesreća u Bačkoj Palanci! Jednom karoserija u potpunosti uništena, drugi završio u kanalu: Ima povređenih! (foto)…

Stravična nesreća u Bačkoj Palanci! Jednom karoserija u potpunosti uništena, drugi završio u kanalu: Ima povređenih! (foto)

Kurir pre 17 minuta
Težak sudar 2 auta u Bačkoj Palanci: Vozila "izgužvana", završila u kanalu

Težak sudar 2 auta u Bačkoj Palanci: Vozila "izgužvana", završila u kanalu

Telegraf pre 57 minuta
Od siline udara oba automobila završila u kanalu! Žestok sudar u Bačkoj Palanci, povređeni vozač odvezen na nosilima

Od siline udara oba automobila završila u kanalu! Žestok sudar u Bačkoj Palanci, povređeni vozač odvezen na nosilima

Dnevnik pre 1 sat
Sudar vozila hitne pomoći i automobila: Tri osobe povređene u udesu u Novom Sadu (foto)

Sudar vozila hitne pomoći i automobila: Tri osobe povređene u udesu u Novom Sadu (foto)

Kurir pre 4 sati
Sudarili se Hitna pomoć i auto u Novom Sadu: Tri osobe povređene, odmah prevezene u bolnicu (foto)

Sudarili se Hitna pomoć i auto u Novom Sadu: Tri osobe povređene, odmah prevezene u bolnicu (foto)

Blic pre 6 sati
Kragujevčani padali u nesvest: Pune ruke posla za Hitnu pomoć, masovno zabeležene i ove tegobe

Kragujevčani padali u nesvest: Pune ruke posla za Hitnu pomoć, masovno zabeležene i ove tegobe

Blic pre 9 sati
Pojačan obim posla u kragujevačkoj Hitnoj pomoći: Desetine intervencija za jedan dan

Pojačan obim posla u kragujevačkoj Hitnoj pomoći: Desetine intervencija za jedan dan

iKragujevac pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Leskovac

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Požar u zgradi poznate kompanije na Novom Beogradu, zaposleni hitno evakuisani, oglasio se alarm za uzbunu

(Video) Požar u zgradi poznate kompanije na Novom Beogradu, zaposleni hitno evakuisani, oglasio se alarm za uzbunu

Blic pre 47 minuta
Požar u poslovnoj zgradi na Novom Beogradu. Hitno evakuisani svi zaposleni, vatrogasci na terenu (video)

Požar u poslovnoj zgradi na Novom Beogradu. Hitno evakuisani svi zaposleni, vatrogasci na terenu (video)

Kurir pre 47 minuta
Stravična nesreća u Bačkoj Palanci! Jednom karoserija u potpunosti uništena, drugi završio u kanalu: Ima povređenih! (foto)…

Stravična nesreća u Bačkoj Palanci! Jednom karoserija u potpunosti uništena, drugi završio u kanalu: Ima povređenih! (foto)

Kurir pre 17 minuta
Edukativni kutak u DZ Voždovac: Akcija povodom Međunarodnog dana dece sa malignitetima

Edukativni kutak u DZ Voždovac: Akcija povodom Međunarodnog dana dece sa malignitetima

Večernje novosti pre 47 minuta
Dojave o bombi u OŠ "Vladislav Ribnikar" i još nekoliko škola u Beogradu Đaci odmah evakuisani, ekipe MUP hitno izašle na teren…

Dojave o bombi u OŠ "Vladislav Ribnikar" i još nekoliko škola u Beogradu Đaci odmah evakuisani, ekipe MUP hitno izašle na teren

Blic pre 1 sat