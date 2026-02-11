Ambulante sve punije i pacijenata sve više: Gradjani Kragujevca padali u nesvest, mučili ih nesvestica i astma

RINA pre 7 sati
Ambulante sve punije i pacijenata sve više: Gradjani Kragujevca padali u nesvest, mučili ih nesvestica i astma

Ambulante sve punije i pacijenata sve više: Gradjani Kragujevca padali u nesvest, mučili ih nesvestica i astma Kragujegac – Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su ukupno 38 terenskih intervencija, od čega 23 tokom dana i 15 u noćnim satima.

U ambulanti je pregledano 27 odraslih pacijenata, 11 tokom dana i 16 tokom noći, dok je na javnim mestima zabeleženo 12 intervencija. - Tokom dnevne smene najčešće su se javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, nesvesticom, onkološki bolesnici i astmatičari. U noćnim satima dominirali su pozivi zbog visokog krvnog pritiska i respiratornih tegoba kod osoba sa astmom - kazali su za RINU u ZUM Kragujevac. U istom periodu Zavodu za urgentnu medicinu upućeno je
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Sudar vozila hitne pomoći i automobila: Tri osobe povređene u udesu u Novom Sadu (foto)

Sudar vozila hitne pomoći i automobila: Tri osobe povređene u udesu u Novom Sadu (foto)

Kurir pre 16 minuta
Sudarili se Hitna pomoć i auto u Novom Sadu: Tri osobe povređene, odmah prevezene u bolnicu (foto)

Sudarili se Hitna pomoć i auto u Novom Sadu: Tri osobe povređene, odmah prevezene u bolnicu (foto)

Blic pre 1 sat
Kragujevčani padali u nesvest: Pune ruke posla za Hitnu pomoć, masovno zabeležene i ove tegobe

Kragujevčani padali u nesvest: Pune ruke posla za Hitnu pomoć, masovno zabeležene i ove tegobe

Blic pre 5 sati
Pojačan obim posla u kragujevačkoj Hitnoj pomoći: Desetine intervencija za jedan dan

Pojačan obim posla u kragujevačkoj Hitnoj pomoći: Desetine intervencija za jedan dan

iKragujevac pre 5 sati
Kragujevac: Ekipe hitne pomoći obavile 38 terenskih intervencija u protekla 24 sata

Kragujevac: Ekipe hitne pomoći obavile 38 terenskih intervencija u protekla 24 sata

Serbian News Media pre 6 sati
Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Radio sto plus pre 6 sati
Burnih 24 sata za kragujevačku Hitnu pomoć: Obavljeno 38 terenskih intervencija

Burnih 24 sata za kragujevačku Hitnu pomoć: Obavljeno 38 terenskih intervencija

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Beograd, najnovije vesti »

Etnografski muzej: Besplatan ulaz i izložba posebne muzejske vrednosti na Sretenje

Etnografski muzej: Besplatan ulaz i izložba posebne muzejske vrednosti na Sretenje

Danas pre 6 minuta
Izmene u gradskom prevozu zbog Zadušnica: Pojačano 16 linija, uvodi se i jedna nova

Izmene u gradskom prevozu zbog Zadušnica: Pojačano 16 linija, uvodi se i jedna nova

Blic pre 6 minuta
Početak radova do kraja nedelje: Najavljeno novi ciklus neophodne popravke konstrukcije na Autokomandi

Početak radova do kraja nedelje: Najavljeno novi ciklus neophodne popravke konstrukcije na Autokomandi

Večernje novosti pre 6 minuta
Grčka i Surčinska u direktnoj vezi: Nakon godina najavljivanja, ulice na Novom Beogradu biće povezane

Grčka i Surčinska u direktnoj vezi: Nakon godina najavljivanja, ulice na Novom Beogradu biće povezane

Večernje novosti pre 11 minuta
Zbog Zadušnica pojačani redovi vožnje javnog prevoza u Beogradu

Zbog Zadušnica pojačani redovi vožnje javnog prevoza u Beogradu

N1 Info pre 41 minuta