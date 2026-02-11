Kolaps na izlazu iz Srbije: Kamioni na Šidu čekaju 5 sati, višesatne gužve i na Batrovcima i Horgošu

RINA pre 1 sat
Kolaps na izlazu iz Srbije: Kamioni na Šidu čekaju 5 sati, višesatne gužve i na Batrovcima i Horgošu
Kolaps na izlazu iz Srbije: Kamioni na Šidu čekaju 5 sati, višesatne gužve i na Batrovcima i Horgošu Beograd - Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, na više graničnih prelaza beleže se duža zadržavanja za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije, dok za putnička vozila nema većih čekanja. - Najduže kolone formirane su na prelazu Šid, gde vozači kamiona čekaju oko 300 minuta. Na prelazu Batrovci zadržavanje za teretna vozila
