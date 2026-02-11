Odbrana Hašima Tačija počela iznošenje završne reči u Hagu

Pred Specijalizovanim većima u Hagu počelo je iznošenje završnih reči timova odbrane četvorice bivših vođa tzv. OVK, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a završnu reč prvo iznosi odbrana Hašima Tačija. Advokat Luka Mišetić smatra da sud treba da donese oslobađajuću presudu jer, kako je naveo, tužilaštvo nije ispunilo kriterijume tereta dokazivanja.

Odbrana jednog od bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija danas je u završnoj reči pred Specijalizovanim većima u Hagu, gde se Tačiju zajedno sa još trojicom bivših vođa tzv. OVK sudi za ratne zločine, iznela tvrdnju da Specijalizovano tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice niti pokušaje uticaja na svedoke u postupku. Advokat Luka Mišetić je izneo stav da tužilaštvo nije dokazalo svoje tvrdnje i da sud treba da donese oslobađajuću presudu jer, kako je naveo,