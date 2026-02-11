Odbrana Hašima Tačija počela iznošenje završne reči u Hagu

RTS pre 1 sat
Odbrana Hašima Tačija počela iznošenje završne reči u Hagu

Pred Specijalizovanim većima u Hagu počelo je iznošenje završnih reči timova odbrane četvorice bivših vođa tzv. OVK, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a završnu reč prvo iznosi odbrana Hašima Tačija. Advokat Luka Mišetić smatra da sud treba da donese oslobađajuću presudu jer, kako je naveo, tužilaštvo nije ispunilo kriterijume tereta dokazivanja.

Odbrana jednog od bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija danas je u završnoj reči pred Specijalizovanim većima u Hagu, gde se Tačiju zajedno sa još trojicom bivših vođa tzv. OVK sudi za ratne zločine, iznela tvrdnju da Specijalizovano tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice niti pokušaje uticaja na svedoke u postupku. Advokat Luka Mišetić je izneo stav da tužilaštvo nije dokazalo svoje tvrdnje i da sud treba da donese oslobađajuću presudu jer, kako je naveo,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tačijeva odbrana: On je nevin, obavezni ste da donesete oslobađajuću presudu, jer tužilaštvo nije dokazalo optužbe

Tačijeva odbrana: On je nevin, obavezni ste da donesete oslobađajuću presudu, jer tužilaštvo nije dokazalo optužbe

N1 Info pre 22 minuta
Privodi se kraju suđenje liderima OVK: Odbrana Hašima Tačija tvrdi da on nije imao ovlašćenja da sam donosi odluke (video)

Privodi se kraju suđenje liderima OVK: Odbrana Hašima Tačija tvrdi da on nije imao ovlašćenja da sam donosi odluke (video)

Blic pre 32 minuta
Hag: Odbrana Tačija u završnoj reči tvrdi da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice

Hag: Odbrana Tačija u završnoj reči tvrdi da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice

RTV pre 1 sat
Suđenje bivšim pripadnicima tzv. OVK: Odbrana Tačija tvrdi da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice

Suđenje bivšim pripadnicima tzv. OVK: Odbrana Tačija tvrdi da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice

Euronews pre 1 sat
Kako je odbrana Tačija nastupila u završnoj reči u Hagu

Kako je odbrana Tačija nastupila u završnoj reči u Hagu

Sputnik pre 1 sat
Odbrana Hašima Tačija započela završne reči u procesu za ratne zločine

Odbrana Hašima Tačija započela završne reči u procesu za ratne zločine

IndeksOnline pre 3 sata
Tačijeva odbrana počinje iznošenje završnih riječi na suđenju u Hagu

Tačijeva odbrana počinje iznošenje završnih riječi na suđenju u Hagu

Slobodna Evropa pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Hašim TačiHagTužilaštvoOVK

Politika, najnovije vesti »

Pola para za pola ispunjenih obećanja: Koliko Srbiju košta nesprovođenje reformi iz Plana rasta EU

Pola para za pola ispunjenih obećanja: Koliko Srbiju košta nesprovođenje reformi iz Plana rasta EU

NIN pre 2 minuta
Marketinški stručnjak o tome šta stoji iza priče o Vučiću i ChatGPT planovima: "Priprema teren"

Marketinški stručnjak o tome šta stoji iza priče o Vučiću i ChatGPT planovima: "Priprema teren"

Radio 021 pre 2 minuta
Srpski gradonačelnici pozvani na sastanak o integraciji školstva i zdravstva

Srpski gradonačelnici pozvani na sastanak o integraciji školstva i zdravstva

N1 Info pre 27 minuta
Poslaničkim grupama dostavljeni nacrti izmena izbornih zakona, novina - birač svojim potpisom može da podrži više lista

Poslaničkim grupama dostavljeni nacrti izmena izbornih zakona, novina - birač svojim potpisom može da podrži više lista

N1 Info pre 27 minuta
Tačijeva odbrana: On je nevin, obavezni ste da donesete oslobađajuću presudu, jer tužilaštvo nije dokazalo optužbe

Tačijeva odbrana: On je nevin, obavezni ste da donesete oslobađajuću presudu, jer tužilaštvo nije dokazalo optužbe

N1 Info pre 22 minuta