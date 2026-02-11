Više od sto sukoba na frontu u Ukrajini; Kremlj potvrdio obnavljanje kontakata s Francuskom

Rat u Ukrajini – 1.449. dan. Najžešće borbe se vode u severnom delu Pokrovska, gde Rusi pokušavaju da zauzmu Grišine, saopštava ukrajinska vojska. Obnavljaju se tehničkih kontakti s Jelisejskom palatom, što bi trebalo da omogući dijalog ruskog i francuskog predsednika, potvrdio je Kremlj.

Na frontu je prethodnog dana bilo 108 borbenih sukoba, od kojih najviše na Pokrovskom pravcu, čak 30, saopštava Generalštab oružanih snaga Ukrajine. Kako se navodi, borbe se vode u severnom delu Pokrovska, gde ruska vojska pokušava da zauzme Grišine. Rusi su izveli 67 vazdušnih udara, bacivši 192 vođene bombe. Napadnute su Donjecka, Dnjepropetrovska, Hersonska, Zaporoška i Odeska oblast. Odbrambene snage napale su Kursku i Belgorodsku oblast. Zbog udara ukrajinske