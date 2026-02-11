Hag: Odbrana Tačija u završnoj reči tvrdi da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
Hag: Odbrana Tačija u završnoj reči tvrdi da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice

HAG - Odbrana jednog od bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija danas je u završnoj reči pred Specijalizovanim većima u Hagu, gde se Tačiju zajedno sa još trojicom bivših vođa tzv. OVK sudi za ratne zločine, iznela tvrdnju da Specijalizovano tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice niti pokušaje uticaja na svedoke u postupku.

Advokat Luka Mišetić je izneo stav da tužilaštvo nije dokazalo svoje tvrdnje i da sud treba da donese oslobađajuću presudu jer, kako je naveo, tužilaštvo nije ispunilo kriterijume tereta dokazivanja. Mišetić se pozvao na izjave svedoka odbrane, između ostalih Veslija Klarka i Džejmsa Rubina, da Tači nije imao ovlašćenja u tzv. OVK da sam donosi odluke. Mišetić takođe tvrdi da nema dokaza da je Tači lično učestvovao u izvršenju zločina niti da je doprineo izvršenju
