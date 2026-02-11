Kovač: Sada je na poslaničkim grupama da dostave komentare povodom zakona

BEOGRAD - Poslaničkim grupama u Skupštini Srbije dostavljeni su nacrti izmena zakona o izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima i o Ustavnom sudu kojima se ispunjavaju preporuke Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), a potpredsednica Narodne skupštine i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač kaže da je na Radnoj grupi za unapređenje izbornih uslova i političkim akterima, pa i nevladinim organizacijama da odrede kakvi će biti konačni predlozi.

Kovač je za Tanjug rekla da je ovo tek prva faza i da su predlozi urađeni na osnovu ODIHR preporuka, kao i da je sada na svim poslaničkim grupama da pošalju svoje komentare. "Kao što je poznato, u ovom sazivu je plan da jačamo parlamentarnu diplomatiju i rad na ODIHR preporukama. Radna grupa koja se bavi poboljšanjem izbornih uslova radi već izvesno vreme, za sada je izašla samo sa izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, ali značajno je da smo