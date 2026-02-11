Vremeplov: Staljin, Ruzvelt i Čerčil u Jalti odredili nove odnose u Evropi i svetu

RTV pre 18 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1945. godine u Jalti na Krimu završena je konferencija vođa triju velikih sila antinacističke koalicije, na kojoj su sovjetski lider Staljin, predsednik SAD Ruzvelt i britanski premijer Čerčil uskladili vojne planove za okončanje rata protiv Nemačke i Japana i odredili nove odnose u Evropi i svetu posle rata. Trojica lidera usvojila su rezolucije o "slobodnoj Evropi" i dogovorila se o osnivanju Ujedinjenih nacija kao opšte međunarodne organizacije za mir i bezbednost u svetu.

