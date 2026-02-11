Đedović Handanović sa Svetskom bankom o investicijama u gasnu infrastrukturu i energetsku efikasnost

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke, koju je predvodila Stefani Gil, o novom programu podrške energetskom sektoru Srbije.

U fokusu sastanka bili su razvoj gasne mreže, izgradnja skladišnih kapaciteta i nastavak projekata energetske sanacije domaćinstava i javnih objekata. Ministarka je istakla da Svetska banka pokazuje interesovanje za sveobuhvatan program podrške gasnom sektoru. Planirana saradnja obuhvatila bi fazno finansiranje izgradnje novih gasnih interkonekcija, jačanje unutrašnje infrastrukture i proširenje kapaciteta za skladištenje gasa. „Gas smatramo dugoročnim prelaznim