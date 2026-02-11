Mark Rute: Arktik sve važniji za kolektivnu bezbednost, NATO mora da uradi više

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Briselu da je Arktik sve važniji za zajedničku bezbednost i da NATO treba kolektivno da preuzme veću odgovornost za sigurnost arktičkog regiona.

Rute je na konferenciji za novinare u Briselu rekao da članice NATO redovno sprovode vežbe na Arktiku, „osiguravajući da budemo spremni za borbu i delovanje u svim uslovima“. „Suočeni sa povećanim vojnim aktivnostima Rusije i rastućim interesovanjem Kine za deleki sever, ključno je bilo da uradimo više i zato smo pokrenuli misiju Arktička straža“, rekao je Rute. On je dodao da misija pokazuje posvećenost NATO osiguranju bezbednosti Arktika i svih saveznika, a cilj