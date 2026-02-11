Mark Rute: Arktik sve važniji za kolektivnu bezbednost, NATO mora da uradi više

Serbian News Media pre 55 minuta
Mark Rute: Arktik sve važniji za kolektivnu bezbednost, NATO mora da uradi više

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Briselu da je Arktik sve važniji za zajedničku bezbednost i da NATO treba kolektivno da preuzme veću odgovornost za sigurnost arktičkog regiona.

Rute je na konferenciji za novinare u Briselu rekao da članice NATO redovno sprovode vežbe na Arktiku, „osiguravajući da budemo spremni za borbu i delovanje u svim uslovima“. „Suočeni sa povećanim vojnim aktivnostima Rusije i rastućim interesovanjem Kine za deleki sever, ključno je bilo da uradimo više i zato smo pokrenuli misiju Arktička straža“, rekao je Rute. On je dodao da misija pokazuje posvećenost NATO osiguranju bezbednosti Arktika i svih saveznika, a cilj
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

Euronews pre 50 minuta
Rute: Još čekamo odgovornost za incidente u Zvečanu i Banjskoj 2023.

Rute: Još čekamo odgovornost za incidente u Zvečanu i Banjskoj 2023.

Radio 021 pre 1 sat
Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

Politika pre 2 sata
Rute: Arktik i krajnji sever postaju sve važniji za kolektivnu bezbednost NATO-a

Rute: Arktik i krajnji sever postaju sve važniji za kolektivnu bezbednost NATO-a

Politika pre 1 sat
Arktik postaje ključan za NATO Rute: Moramo brzo da se naoružamo

Arktik postaje ključan za NATO Rute: Moramo brzo da se naoružamo

Večernje novosti pre 1 sat
Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

Insajder pre 2 sata
Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

Rute: Pažljivo pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOOsiguranjeBriselArktikKinaRusija

Politika, najnovije vesti »

Vučić sutra u Ankari razgovara s Erdoganom

Vučić sutra u Ankari razgovara s Erdoganom

Danas pre 0 minuta
Kako je Vučićeva „odbrana studenata od opozicije“ razotkrila njegovu pravu strategiju za predstojeće izbore

Kako je Vučićeva „odbrana studenata od opozicije“ razotkrila njegovu pravu strategiju za predstojeće izbore

Danas pre 5 minuta
Šef delegacije EU u Srbiji: Usvajanje pravosudnih zakona podriva poverenje u nezavisnost sudstva

Šef delegacije EU u Srbiji: Usvajanje pravosudnih zakona podriva poverenje u nezavisnost sudstva

Danas pre 20 minuta
Počela konstitutivna sednica Skupštine Kosova, Aljbuljena Hadžiju kandidat za predsednika

Počela konstitutivna sednica Skupštine Kosova, Aljbuljena Hadžiju kandidat za predsednika

Danas pre 1 sat
Branioci bivšeg šefa obaveštajne službe OVK traže od specijalnog suda u Hagu da ga oslobodi optužbi za ratne zločine

Branioci bivšeg šefa obaveštajne službe OVK traže od specijalnog suda u Hagu da ga oslobodi optužbi za ratne zločine

Danas pre 40 minuta