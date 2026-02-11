Proizvođači mleka u centralnoj Srbiji danas protestuju i prosipaju mleko, traže uvođenje prelevmana

Više stotina proizvođača mleka iz centralne Srbije, nezadovoljni otkupnom cenom i velikim uvozom mleka, danas će traktorima blokirati puteve u Mrčajevcima i u Kniću, rekli su za Betu predstavnici više udruženja iz tog kraja.

Planirali su i da prospu više stotina litara mleka, uz zahtev da država uvede prelevmane (zaštitne takse) kako bi se smanjio uvoz mleka i mlečnih proizvoda i zaštitila domaća proizvodnja. Predstavnici Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja i udruženja „Šajkača“, koji će blokirati magistralni put u centru Mrčajevaca od 13.00 do 15.00 sati, rekli su da će se, ako ih niko iz vlasti ne pozove na razgovor, danas dogovoriti o daljim merama protesta. Oni tvrde