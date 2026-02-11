Zaplena kokaina i oružja u Kljajićevu: Uhapšeni muškarac i maloletnik

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su N.

D. (1993) i A. K. (2007) iz okoline ovog grada zbog sumnje da su počinili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljeno držanje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je sinoć u mestu Kljajićevo zaustavila automobil marke „fijat“ kojim je upravljao N. D., dok se na mestu suvozača nalazio maloletni A. K. Pregledom vozila pronađen je paket sa više od kilogram praha za koji se sumnja da je kokain, digitalna