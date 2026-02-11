Barcokas: Zvezda je fizički najjači tim u Evroligi

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Vladimir Todorović
Barcokas: Zvezda je fizički najjači tim u Evroligi

Jorgos Barcokas, trener Olimpijakosa, je u superlativima govorio o Crvenoj zvezdi protiv koje njegov tim igra meč 28. kola Evrolige.

Duel je na programu u 20.15 u „Dvorani mira i prijateljstva“ u Pireju. „Oni su tim koji igra fizički najjače u Evroligi. Veoma su agresivni i u napadu i u odbrani. U prvom meču smo imali veliku prednost u trećoj deonici, a onda se sve okrenulo. Hteli smo da igramo po našim pravilima i napravili smo problem. Naučili smo nešto iz tog duela u Beogradu“. Navijači Zvezde i Olimpijakosa imaju bratske odnose. „Znam da će atmosfera na tribinama biti prijateljska, ali za
