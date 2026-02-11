Gardašević slavila, Sinančević skroman i dva strašna rezultata

Milica Gardašević trijumfovala je u skoku udalj na Belgrade indoor mitingu u dvorani na Banjici.

Reprezentativka Srbije je u trećoj seriji doskočila do 6,61 metara, čime je izjednačila svoj najbolji rezultat ove sezone. Ispostavilo se da je to bilo dovoljno za prvo mesto. Samo četiri centimetra lošiji rezultat imala je Rumunka Rotaru Kotman, dok je na najnižoj stepenici postolja završila Poljakinja Ana Matuševič (6,54). Za razliku od Milice, Armin Sinančević u bacanju kugle nije imao svoj dan. Osvojio je reprezentativac Srbije sedmo mesto sa za njega skromnih