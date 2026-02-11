Partizanov futsaler zaludeo odbranu Zvezde i zaslužio aplauze

Crvena zvezda je pobedila lako u Dobanovcima (4:1), ali imaju čime da se ponose u Budućnosti.

Akcija kod počasnog gola srpskoligaša bila je prava majstorija! Nemanja Subotić je pre dodavanja strelcu Milanu Janjiću napravio dar-mar i potpuno „zaludeo“ odbranu Crvene zvezde. Pričaće se o driblinzima, a ako neko u opisu upotrebi izraz kao na „petoparcu“ trebalo bi da zna da ovo zaista i jeste potez sa futsala. Kreator fantastičnog driblinga je profesionalni igrač futsala u Srbiji Nemanja Subotić, futsaler Partizana i fudbaler Budućnosti iz Dobanovaca. Ko je