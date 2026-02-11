ZOI - Domaćin slavio u brzom klizanju na kratkim stazama

Reprezentacija Italije u brzom klizanju na kratkim stazama osvojila je danas zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, u štafetnoj trci na 2.000 metara u mešovitoj konkurenciji.

Zlato su selekciji Italije doneli Eliza Konfortola, Arijana Fontana, Tomas Nadalini i Pjetro Sigel, a u finalu su ostvarili vreme od 2:39,019 minuta. Fontani (35), ovo su šeste uzastopne Zimske olimpijske igre na kojima je osvojila medalju, počevši od Torina 2006. godine i bronze u štafetnoj trci na 3.000 metara. Srebrnu medalju osvojila je ekipa Kanade u vremenu od 2:39,258 minuta, a bronza je pripala ekipi Belgije (2:39,353).