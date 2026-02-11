ZOI - Klebo i Šveđanke najbrži u sprintu

Norveški takmičar u skijaškom trčanju Johanes Hesflot Klebo osvojio je danas zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, u disciplini klasični sprint.

Klebo (29) je u finalu na stazi u Tezeru kroz cilj prošao za 3:39,74 minuta, čime je osvojio treće uzastopno olimpijsko zlato u sprintu, ujedno sedmo zlatno odličje na Zimskim olimpijskim igrama. Srebro je pripalo američkom predstavniku Benu Ogdenu sa 0,87 sekundi zaostatka za pobednikom, dok je bronzu osvojio Klebov sunarodnik Oskar Vike Opstad sa 6,81 sekund zaostatka. U ženskoj konkurenciji sve tri medalje pripale su Šveđankama. Zlato je osvojila Lin Svan, koja