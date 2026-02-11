ZOI - Klebo i Šveđanke najbrži u sprintu

Sportske.net pre 48 minuta  |  Sportske.net, Beta
ZOI - Klebo i Šveđanke najbrži u sprintu

Norveški takmičar u skijaškom trčanju Johanes Hesflot Klebo osvojio je danas zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, u disciplini klasični sprint.

Klebo (29) je u finalu na stazi u Tezeru kroz cilj prošao za 3:39,74 minuta, čime je osvojio treće uzastopno olimpijsko zlato u sprintu, ujedno sedmo zlatno odličje na Zimskim olimpijskim igrama. Srebro je pripalo američkom predstavniku Benu Ogdenu sa 0,87 sekundi zaostatka za pobednikom, dok je bronzu osvojio Klebov sunarodnik Oskar Vike Opstad sa 6,81 sekund zaostatka. U ženskoj konkurenciji sve tri medalje pripale su Šveđankama. Zlato je osvojila Lin Svan, koja
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

ZOI - Domaćin slavio u brzom klizanju na kratkim stazama

ZOI - Domaćin slavio u brzom klizanju na kratkim stazama

Sportske.net pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarOlimpijske igreZOI

Sport, najnovije vesti »

Premijer liga: Čelsi ispustio dva gola prednosti, Vest Hem prekinuo pobednički niz Junajteda (VIDEO)

Premijer liga: Čelsi ispustio dva gola prednosti, Vest Hem prekinuo pobednički niz Junajteda (VIDEO)

Danas pre 54 minuta
ATP Roterdam: Hamad kao srećni dobitnik eliminisao 39. na svetu

ATP Roterdam: Hamad kao srećni dobitnik eliminisao 39. na svetu

RTV Novi Pazar pre 23 minuta
Međedović uspešan u prvom kolu Roterdama

Međedović uspešan u prvom kolu Roterdama

RTS pre 19 minuta
Neredi u Tirani: Demonstranti bacili Molotovljeve koktele na zgradu albanske vlade

Neredi u Tirani: Demonstranti bacili Molotovljeve koktele na zgradu albanske vlade

Danas pre 54 minuta
ZOI - Klebo i Šveđanke najbrži u sprintu

ZOI - Klebo i Šveđanke najbrži u sprintu

Sportske.net pre 48 minuta