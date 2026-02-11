Barčokas istakao najveću razliku u odnosu na prvi meč sa Zvezdom: "Tajrik Džons"

Barčokas istakao najveću razliku u odnosu na prvi meč sa Zvezdom: "Tajrik Džons"

Košarkaši Crvene zvezde odigraće poslednji meč u Evroligi pred pauzu zbog Kupa Radivoja Koraća protiv Olimpijakosa u Pireju.

Crveno-beli igraće protiv bratskog kluba, a trener Olimpijakosa, Jorgos Barcokas veoma je oprezan pred duel sa srpskim timom: - Veoma žilava ekipa. Imaju najveću fizičku snagu u ligi. Upravo je to razlog zbog čega smo se u prvoj utakmici sa njima suočili sa problemom, iako smo u trećoj četvrtini imali veliku razliku. U poslednjem kvartalu su se upravo zbog toga vratili u igru. Ušlo smo u utakmicu daleko od naših mogućnosti i nismo adekvatno odgovorili na njihov
