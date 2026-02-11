Burnih 24 sata za kragujevačku Hitnu pomoć: Obavljeno 38 terenskih intervencija

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs
Burnih 24 sata za kragujevačku Hitnu pomoć: Obavljeno 38 terenskih intervencija

Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su ukupno 38 terenskih intervencija, od čega 23 tokom dana i 15 u noćnim satima.

U ambulanti je pregledano 27 odraslih pacijenata, 11 tokom dana i 16 tokom noći, dok je na javnim mestima zabeleženo 12 intervencija. - Tokom dnevne smene najčešće su se javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, nesvesticom, onkološki bolesnici i astmatičari. U noćnim satima dominirali su pozivi zbog visokog krvnog pritiska i respiratornih tegoba kod osoba sa astmom - kazali su za RINU u ZUM Kragujevac. U istom periodu Zavodu za urgentnu medicinu upućeno je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kragujevac: Ekipe hitne pomoći obavile 38 terenskih intervencija u protekla 24 sata

Kragujevac: Ekipe hitne pomoći obavile 38 terenskih intervencija u protekla 24 sata

Serbian News Media pre 29 minuta
Ambulante sve punije i pacijenata sve više: Gradjani Kragujevca padali u nesvest, mučili ih nesvestica i astma

Ambulante sve punije i pacijenata sve više: Gradjani Kragujevca padali u nesvest, mučili ih nesvestica i astma

RINA pre 54 minuta
Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Radio sto plus pre 39 minuta
Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Beta pre 1 sat
Hitnoj pomoći upućeno 160 poziva u prethodna 24 sata

Hitnoj pomoći upućeno 160 poziva u prethodna 24 sata

Glas Šumadije pre 1 sat
Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Noćas u Beogradu tri saobraćajne nezgode, šest osoba lakše povređeno

Serbian News Media pre 1 sat
6 povređenih u 3 saobraćajke: Zahtevna noć za lekare beogradske Hitne pomoći

6 povređenih u 3 saobraćajke: Zahtevna noć za lekare beogradske Hitne pomoći

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevachitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Kragujevac: Ekipe hitne pomoći obavile 38 terenskih intervencija u protekla 24 sata

Kragujevac: Ekipe hitne pomoći obavile 38 terenskih intervencija u protekla 24 sata

Serbian News Media pre 29 minuta
Spisak ulica u Rakovici u kojima neće biti vode 30 sati, od ponoći do 13. februara u šest časova.

Spisak ulica u Rakovici u kojima neće biti vode 30 sati, od ponoći do 13. februara u šest časova.

Newsmax Balkans pre 59 minuta
Ambulante sve punije i pacijenata sve više: Gradjani Kragujevca padali u nesvest, mučili ih nesvestica i astma

Ambulante sve punije i pacijenata sve više: Gradjani Kragujevca padali u nesvest, mučili ih nesvestica i astma

RINA pre 54 minuta
Evo koliko ćemo dana odmarati za Sretenje: Ima dovoljno vremena za mini odmor i kratko putovanje van zemlje

Evo koliko ćemo dana odmarati za Sretenje: Ima dovoljno vremena za mini odmor i kratko putovanje van zemlje

Kurir pre 24 minuta
Izmenjeno radno vreme Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici tokom praznika

Izmenjeno radno vreme Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici tokom praznika

Ozon pre 24 minuta