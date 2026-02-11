Burnih 24 sata za kragujevačku Hitnu pomoć: Obavljeno 38 terenskih intervencija

Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su ukupno 38 terenskih intervencija, od čega 23 tokom dana i 15 u noćnim satima.

U ambulanti je pregledano 27 odraslih pacijenata, 11 tokom dana i 16 tokom noći, dok je na javnim mestima zabeleženo 12 intervencija. - Tokom dnevne smene najčešće su se javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, nesvesticom, onkološki bolesnici i astmatičari. U noćnim satima dominirali su pozivi zbog visokog krvnog pritiska i respiratornih tegoba kod osoba sa astmom - kazali su za RINU u ZUM Kragujevac. U istom periodu Zavodu za urgentnu medicinu upućeno je