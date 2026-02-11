Čedu pitali da li se poljubio sa muškarcem, on odgovorom šokirao: "Svaki dan se..." Aca Kos ga odmah prekinuo!

Aleksandar Kos i Čeda Jovanović odgovarali su na vruća pitanja u emisiji "Amidži šou", pa su tom prilikom govorili i o najvećoj intimi.

Prvo pitanje bilo je upućeno bivšem političaru. - Da li si se nekad poljubio sa muškarcem - bilo je pitanje za Čedu. - Svaki dan, danas sam se poljubio sa prijateljem. Misliš sa dečkom? Pa nemoj tako - rekao je Čeda Jovanović i dodao: - Je l' si polagao nekad testove za neki posao, kad ideš da se penješ onda radiš testove i onda na primer ta vrsta asocijativnosti govori o tebi. Danas sam se izgrlio i izljubio sa prijateljem - istakao je bivši političar. - Sa kim si