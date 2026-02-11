Komplikacije su retke, ali se mogu desiti: Hronologija događaja nakon smrti devojčice Eme (4) iz Čačka

Oglasila se majka, grad se digao na noge

Cela Srbija zanemela je nakon tragične vesti o smrti četvorogodišnje Eme iz Čačka, koja je preminula nakon rutinske operacije krajnika u Opštoj bolnici. Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice (OB) Čačak Dejan Dabić podneo je ostavku, a u toku je spoljašnji stručni nadzor rada u OB Čačak, kojim će biti proveren kvalitet stručnog rada, saopšteno je iz Ministratva zdravlja. "Devojčica je imala rutinsku operaciju trećeg krajnika. Nakon komplikacija, dete je istog