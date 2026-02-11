Najstrašnija slika zemljotresa u Srbiji: Ovde se osetio najjače, ljudi uhvaćeni u trenutku najvećeg straha

Telegraf pre 9 minuta  |  Telegraf.rs
Zemljotres jačine 4,8 stepeni Rihterove skale pogodio je sinoć Kosovo i Metohiju, a zbog njegove jačine, potres se osetio čak i u Beogradu.

Stanari viših spratova solitera navode da im se vrtelo u glavi, a oni koji imaju lustere, primetili su kako kruže i pomeraju se. Jedna od možda najstrašnijih slika, koja svedoči koliko zemljotresi mogu biti potresni, zabeležena je i na području ski centra Brezovica. Prema dostupnim informacijama, svi gosti koji su smešteni u objektima u okviru ski centra istrčali su napolje, a ovaj trenutak zabeležen je objektivom, a foto je Pizzeria Tina. Na sreću, svi su bili
