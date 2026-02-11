Norveški načelnik upozorava: Rusija bi mogla pokušati da nam otme teritoriju radi zaštite nuklearnih baza

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Norveški načelnik upozorava: Rusija bi mogla pokušati da nam otme teritoriju radi zaštite nuklearnih baza
Načelnik Generalštaba norveških oružanih snaga Eirik Kristofersen izjavio je danas da Oslo ne isključuje mogućnost buduće ruske vojne akcije protiv Norveške, ocenjujući da bi Moskva mogla da deluje radi zaštite svojih nuklearnih kapaciteta na krajnjem severu Evrope. "Ne isključujemo mogućnost da nam Rusija otme teritoriju kao deo njihovog plana zaštite sopstvenih nuklearnih kapaciteta, što je jedino što im je preostalo, a što zapravo preti Sjedinjenim Američkim
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

NATO država iščekuje napad Rusije - oteće im teritoriju?! Alarmantne tvrdnje generala: Raspoređene nuklearne podmornice…

NATO država iščekuje napad Rusije - oteće im teritoriju?! Alarmantne tvrdnje generala: Raspoređene nuklearne podmornice, projektili i avioni

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaArktikRusijaOsloNorveška

Svet, najnovije vesti »

Kina spremna da pomogne Kubi usled nestašice goriva: Avioni će će leteti

Kina spremna da pomogne Kubi usled nestašice goriva: Avioni će će leteti

Kurir pre 15 minuta
Nadzvučna prednost Rusije: Tu-160M menja pravila igre

Nadzvučna prednost Rusije: Tu-160M menja pravila igre

Politika pre 10 minuta
Otkriven najstariji alat za bušenje u Egiptu

Otkriven najstariji alat za bušenje u Egiptu

Politika pre 25 minuta
Američki ministar saslušan u Senatu zbog veze sa epstajnom Lutnik pod pritiskom da podnese ostavku: "Nisam imao nikakav odnos…

Američki ministar saslušan u Senatu zbog veze sa epstajnom Lutnik pod pritiskom da podnese ostavku: "Nisam imao nikakav odnos sa njim"

Kurir pre 55 minuta
Laridžani: Raketni kapaciteti zaustavili izraelske ambicije u regionu

Laridžani: Raketni kapaciteti zaustavili izraelske ambicije u regionu

Politika pre 40 minuta