Norveški načelnik upozorava: Rusija bi mogla pokušati da nam otme teritoriju radi zaštite nuklearnih baza

Načelnik Generalštaba norveških oružanih snaga Eirik Kristofersen izjavio je danas da Oslo ne isključuje mogućnost buduće ruske vojne akcije protiv Norveške, ocenjujući da bi Moskva mogla da deluje radi zaštite svojih nuklearnih kapaciteta na krajnjem severu Evrope. "Ne isključujemo mogućnost da nam Rusija otme teritoriju kao deo njihovog plana zaštite sopstvenih nuklearnih kapaciteta, što je jedino što im je preostalo, a što zapravo preti Sjedinjenim Američkim