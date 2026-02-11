Težak sudar 2 auta u Bačkoj Palanci: Vozila "izgužvana", završila u kanalu

U Bačkoj Palanci, na raskrsnici ulica Živojina Mišića i Šafarikove dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Vozač crnog vozila je, prema dostupnim saznanjima, hitnom pomoći odvezen sa lica mesta na nosilima, dok stepen njegovih povreda za sada nije poznat. Kako se vidi na fotografijama, oba vozila su sletela u kanal kraj puta, a jedan od automobila završio je na bonoj strani. Više detalja o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja. (Telegraf.rs / BAP Vesti)