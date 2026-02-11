Fon der Lajen upozorava: EU mora hitno da pojednostavi propise, ili gubi trku

Večernje novosti pre 1 sat
Fon der Lajen upozorava: EU mora hitno da pojednostavi propise, ili gubi trku

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da Evropska unija mora da pojednostavi svoje propise za kompanije kako bi postala konkurentnija u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Kinu.

Foto: Profimedia - Pogledajmo SAD: postoji jedan finansijski sistem, jedna finansijska prestonica i nekoliko drugih finansijskih centara. U Evropi, međutim, imamo 27 različitih finansijskih sistema, svaki sa svojim supervizorom - rekla je Fon der Lajen u Evropskom parlamentu, preneo je Rojters. Ona je dodala da postoji više od 300 mesta trgovanja širom Unije. - To je 'fragmentacija na steroidima'. Potrebno nam je jedno veliko, duboko i likvidno tržište kapitala. To
