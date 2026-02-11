Menja se red vožnje na Sretenje: Ovako će funkcionisati prevoz u Beogradu tokom praznika

Menja se red vožnje na Sretenje: Ovako će funkcionisati prevoz u Beogradu tokom praznika

TOKOM obeležavanja Dana državnosti Srbije - Sretenja, u javnom prevozu u Beogradu važiće nedeljni red vožnje, saopšteno je danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Foto D. Milovanović Takođe, i u ponedeljak i utorak, 16. i 17. februara, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama primenjivaće se red vožnje za nedelju. Na dan državnog praznika Sretenje, u nedelju 15. februara, dežurni prodajni objekti u Beogradu mogu da budu zatvoreni, dok u ponedeljak 16. februara moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, a ista satnica važi i za utorak 17. februara, saopštio je danas Sekretarijat za privredu Grada Beograda. Kako je
