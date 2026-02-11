Masovno ubistvo u školi u Kanadi

Vesti online pre 27 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Masovno ubistvo u školi u Kanadi

Deset osoba je ubijeno u pucnjavi u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, saopštile su vlasti. Napadač je, kako se veruje, izvršio samoubistvo. Pucnjava se dogodila u utorak oko 13.20 časova po lokalnom vremenu.

Policija je u školi pronašla šest mrtvih osoba, dok je sedma preminula na putu ka bolnici, a dve osobe su pronađene bez znakova života u kući koja se nalazi blizu škole. Policija veruje da su dva smrtna slučaja iz te kuće povezana sa incidentom u školi. Osoba koja je pucala takođe je pronađena mrtva, a policija veruje da je izvršila samoubistvo. Načelnik policije Ken Flojd je rekao da je 25 ljudi zadobilo lakše povrede, a dve osobe teške. U bezbednosnom
