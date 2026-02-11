Vućić van sebe: Ministrima ChatGPT piše planove za državu

Vreme pre 1 sat
Vućić van sebe: Ministrima ChatGPT piše planove za državu

Sudbonosni planovi „Srbija 2030“ i „Srbija 2035“, kojim bi Aleksandar Vučić trebalo da najavi svoju kandidaturu za premijera, izgleda se pišu uz pomoć ChatGPT-a. Barem tako predsednik države tvrdi

Jako je poslednjih nekoliko nedelja važno kako će izgledati planovi za budućnost Srbije u narednih pet i deset godina. Iako zemlja za vreme postojećeg režima nikada nije ispoštovala ni minimum ovih planova, njih najčešće prezentuje premijer države. Baš Aleksandar Vučić posebno je zainteresovan za ove planove. On je navodno tražio da vidi nacrte planova „Srbija 2030“ i „Srbija 2035“, ali je od nadležnih iz Vlade Srbije dobio predloge programa napravljenih – uz pomoć
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Vućić van sebe: Ministrima ChatGPT piše planove za državu

Vućić van sebe: Ministrima ChatGPT piše planove za državu

Vranje news pre 4 minuta
"Vučić besan": Iz Vlade mu poslali planove "Srbija 2030" i "Srbija 2035" koje je pisao ChatGPT

"Vučić besan": Iz Vlade mu poslali planove "Srbija 2030" i "Srbija 2035" koje je pisao ChatGPT

N1 Info pre 1 sat
Vučić besan: Iz Vlade mu poslali planove "Srbija 2030" i "Srbija 2035" koje je pisao ChatGPT

Vučić besan: Iz Vlade mu poslali planove "Srbija 2030" i "Srbija 2035" koje je pisao ChatGPT

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeKandidatura

Politika, najnovije vesti »

Pred Specijalizovanim većima počelo iznošenje završne reči odbrane Hašima Tačija

Pred Specijalizovanim većima počelo iznošenje završne reči odbrane Hašima Tačija

RTV pre 4 minuta
Nova zabrana za izvoz hrane: Hrvatska blokirala pošiljku zbog Aflatoksina B1 u gustinu

Nova zabrana za izvoz hrane: Hrvatska blokirala pošiljku zbog Aflatoksina B1 u gustinu

Vreme pre 4 minuta
Vućić van sebe: Ministrima ChatGPT piše planove za državu

Vućić van sebe: Ministrima ChatGPT piše planove za državu

Vranje news pre 4 minuta
Nedopustivo da se politička neslaganja rešavaju nasiljem i zastrašivanjem: Opozicione stranke ali i gradonačelnik Kragujevca…

Nedopustivo da se politička neslaganja rešavaju nasiljem i zastrašivanjem: Opozicione stranke ali i gradonačelnik Kragujevca osudili uništavanje automobila aktiviste Mihajlovića

Danas pre 4 minuta
Grenland, ostrvo na vetrometini globalnih borbi za moć: Reportaža iz Nuka

Grenland, ostrvo na vetrometini globalnih borbi za moć: Reportaža iz Nuka

Mašina pre 14 minuta