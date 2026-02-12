Detalji su sve strašniji: Napadač pre masakra u školi ubio majku, brata i sestru

Detalji su sve strašniji: Napadač pre masakra u školi ubio majku, brata i sestru

Do pucnjave u srednjoj školi u Tambler Ridžu, u kojoj je prema poslednjim podacima, poginulo 10 osoba, došlo je u utorak oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, a policija je po dolasku zatekla osumnjičenog mrtvog u školi.

To je izjavio zamenik komesara Kraljevske kanadske konjice (RCMP) za Britansku Kolumbiju Dvejn Mekdonald. Među poginulima su nastavnik (39) i petoro učenika: tri devojčice (12 godina) i dva dečaka (12 i 13 godina), kazao je on i naveo da je jedno telo pronađeno na stepeništu, dok su ostala tela bila u školskoj biblioteci, rekao je Mekdonald, prenosi Si-Bi-Es njuz. On je potvrdio da su majka i brat i sestra osumnjičenog ubijeni u porodičnom domu pre napada u školi.
