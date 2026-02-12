Orban odbrusio Zelenskom: Mi postavljamo uslove, ne vi

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da zemlje članice postavljaju uslove za ulazak novih zemalja u EU, a ne zemlje kandidati.

"Predsedniče, na pogrešnom ste putu. Pristupanje EU je proces koji se zasniva na zaslugama. Države članice postavljaju uslove, a ne zemlje kandidatkinje", rekao je Orban u objavi upućenoj Volodimiru Zelenskom. Inače, Orban se oštro protivi primanju Ukrajine. Zelenski je ranije poručio da je "važno da Ukrajina učini sve kako bi tehnički bila spremna za pristupanje EU do 2027. godine". U drugoj objavi Orban je rekao da smatra da bi pristupanje Ukrajine Evropi donelo