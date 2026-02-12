Orban odbrusio Zelenskom: Mi postavljamo uslove, ne vi

B92 pre 4 sati
Orban odbrusio Zelenskom: Mi postavljamo uslove, ne vi

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da zemlje članice postavljaju uslove za ulazak novih zemalja u EU, a ne zemlje kandidati.

"Predsedniče, na pogrešnom ste putu. Pristupanje EU je proces koji se zasniva na zaslugama. Države članice postavljaju uslove, a ne zemlje kandidatkinje", rekao je Orban u objavi upućenoj Volodimiru Zelenskom. Inače, Orban se oštro protivi primanju Ukrajine. Zelenski je ranije poručio da je "važno da Ukrajina učini sve kako bi tehnički bila spremna za pristupanje EU do 2027. godine". U drugoj objavi Orban je rekao da smatra da bi pristupanje Ukrajine Evropi donelo
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Moskva ne isključuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan pobede; Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu

Moskva ne isključuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan pobede; Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu

RTS pre 2 sata
Zelenski ide pogrešnim putem verujući da Ukrajina može da pretenduje za članstvo u EU

Zelenski ide pogrešnim putem verujući da Ukrajina može da pretenduje za članstvo u EU

Politika pre 3 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu; Zaharova: Kijev i EU ne žele nastavak dijaloga i pravedan mir u Ukrajini

UKRAJINSKA KRIZA: Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu; Zaharova: Kijev i EU ne žele nastavak dijaloga i pravedan mir u Ukrajini

RTV pre 4 sati
Orban Zelenskom: Na pogrešnom ste putu za EU

Orban Zelenskom: Na pogrešnom ste putu za EU

Sputnik pre 4 sati
Rute izneo jasan stav: NATO ostaje uz Ukrajinu

Rute izneo jasan stav: NATO ostaje uz Ukrajinu

Večernje novosti pre 6 sati
Rute sa Fedorovom: NATO će biti uz Ukrajinu

Rute sa Fedorovom: NATO će biti uz Ukrajinu

NIN pre 8 sati
Gotovo 300.000 ljudi bez struje i vode u Odesi nakon ruskog napada

Gotovo 300.000 ljudi bez struje i vode u Odesi nakon ruskog napada

NIN pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaErdoganEUViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

U Francuskoj uhapšeno devet osoba osumnjičenih za masovnu prevaru oko ulaznica za Luvr

U Francuskoj uhapšeno devet osoba osumnjičenih za masovnu prevaru oko ulaznica za Luvr

Danas pre 41 minuta
Tramp povlači radikalan potez nakon smrti i rata na ulicama stiže kraj najkontroverznijoj operaciji od kada je došao na čelo…

Tramp povlači radikalan potez nakon smrti i rata na ulicama stiže kraj najkontroverznijoj operaciji od kada je došao na čelo SAD

Blic pre 1 minut
"Svet je blizu tačke bez povratka" Alarmantno upozorenje naučnika: "Ekonomija i društvo prestaće da funkcionišu onako kako ih…

"Svet je blizu tačke bez povratka" Alarmantno upozorenje naučnika: "Ekonomija i društvo prestaće da funkcionišu onako kako ih poznajemo"

Blic pre 41 minuta
"Ako se to desi, biće traumatično" Tramp najavio ključni dogovor u narednih mesec dana, a onda uputio i strašnu pretnju

"Ako se to desi, biće traumatično" Tramp najavio ključni dogovor u narednih mesec dana, a onda uputio i strašnu pretnju

Blic pre 21 minuta
Jak zemljotres pogodio srpski komšiluk, treslo se tlo na ovom području

Jak zemljotres pogodio srpski komšiluk, treslo se tlo na ovom području

Blic pre 1 sat