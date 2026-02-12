Izabrana nova Vlada Kosova, Kurti ponovo premijer, u kabinetu i jedan Srbin

BBC News pre 20 minuta

REUTERS/Florion Goga Aljbin Kurti po izboru za novog-starog premijera Kosova

Posle više od mesec dana od vanrednih parlamentarnih izbora održanih 28. decembra, ali i godinu dana bez vlade i praktično skupštine, Kosovo je za jedno popodne - dobilo oba.

Od 11. februara uveče, Aljbin Kurti je počeo treći premijerski mandat na Kosovu, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje.

Njegova stranka Samopredeljenje dobila je ubedljivo najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima krajem decembra, što mu je prokrčilo put da treći put uzastopno napravi vladu.

Odmah po konsituisanju novog saziva skupštine, a potom je 66 poslanika glasalo za, a 14 protiv Kurtija za novog premijera.

Protiv izbora Kurtijeve vlade glasali su poslanici opozicionih Demokratske partije Kosova (na čijem je čelu bio Hašim Tači kome se sudi u Hagu za ratne zločine), Demokratskog saveza Kosova, Srpske liste i Alijanse za budućnost Kosova, čiji je predsednik Ramuš Haradinaj, nekada kosovski premijer i jedan od istaknutijih lidera Oslobodilačke vojske Kosova koja je krajem 1990-ih vodila oružani sukob sa srpskim snagama bezbednosti).

Odmah po izboru, Kurtijev novi kabinet održao je sednicu.

U Vladi Kosova je i predstavnik srpske zajednice, ali ne iz Srpske liste koja je dobila najviše glasova Srba, već Nenad Rašić, čija je stranka osvojila jedan od mogućih 10 mandata namenjenih srpskoj manjini.

Na vanrednim parlamentarnim izborima krajem decembra prošle godine, Srpska lista, koja ima podršku Beograda, ubedljivo je dobila poverenje srpskog stanovništva, većinskog na severu Kosova.

Srpska lista je dobila devet mandata.

Igor Simić iz Srpske liste rekao je da njegova stranka ne podržava formiranje nove vlade i optužio je prethodnu vladu za kršenje prava srpskog naroda.

„Koristim ovu priliku da kažem da Srbi iz Srpske liste nemaju ništa protiv albanskog naroda sa kojim smo živeli, živimo i nastavićemo da živimo.

„Ali ćemo biti protiv politika koje imaju za cilj proterivanje našeg naroda", rekao je Simić.

Zamerio je Kurtiju što u ekspozeu uopšte nije pomenuo Srbe, a kritikovao je i Kurtijhev predlog da Nenad Rašić bude za ministar za zajednice i povratak.

„On je mandat poslanika dobio glasovima iz mesta gde decenijama nema Srba. To nisu bili srpski glasovi.

„Imate pravo da ga imenujete za ministra, ali znate da on nikada neće biti ministar koji predstavlja Srbe", rekao je Simić, prenosi agencija Beta.

Ko je u novoj Vladi Kosova?

REUTERS/Florion Goga

Predsednik vlade: Aljbin Kurti

Prvi zamenik premijera i ministar spoljnih poslova i dijaspore: Gljauk Konjufca

Drugi zamenik premijera: Donika Gervala

Ministar za zajednice: Fikrim Damka

Ministar finansija: Hekuran Murati

Ministar za rad, porodicu i vrednosti Oslobodilačke vojske Kosova (OVK): Andin Hoti

Ministar odbrane: Ejup Maćedonci

Ministar unutrašnjih poslova: Dželjalj Svečlja

Ministar za javnu upravu i digitalizaciju: Ljuljzon Jagdžiju

Ministar zdravlja: Arben Vitija

Ministar obrazovanja: Hajrula Čeku

Ministar kulture i turizma: Saranda Bogujevci

Ministar sporta: Bljerim Gašani

Ministar lokalne samouprave: Rasim Demiri

Ministar prostornog planiranja: Fitore Pacoli

Ministar poljoprivrede: Armend Muja

Ministar infrastrukture: Dimalj Baša

Ministar industrije: Mimoza Kusari-Ljilja

Ministar ekonomije: Artane Rizvanoli

Ministar za zajednice i povratak: Nenad Rašić

Ministar za regionalni ekonomski razvoj: Rasim Demiri

'Kao da smo Kina, toliko je ministara u vladi': opozicija

REUTERS/Florion Goga Kurti i novi ministri polažu zakletvu u Skupštini Kosova

Posle Kurtijevog ekspozea, u diskusiji koja je usledila predsednik Demokratske partije Kosova (DPK), Bedri Hamza, rekao je da će na prvoj redovnoj sednici novog saziva skupštine tražiti usvajanje rezolucije kojom se zahteva „pravično, nepristrasno suđenje u skladu sa međunarodnim standardima i poštovanjem ljudskih prava" za optužene u Hagu.

Tražio je punu podršku za ovu rezoluciju i pozvao sve stranačke i institucionalne lidere da učestvuju u protestnom maršu 17. februara u znak podrške bivšim liderima OVK-a kojima se sudi u Hagu.

U Hagu se sudi nekolicini istaknutih pripadnika OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veselji, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji se terete za razne zločine i ubistva Srba, Roma i „nelojalnih" Albanaca od marta 1998. do novembra 1999.

Tužilaštvo za svakog od njih traži po 45 godina zatvora, što bi, ako bi ih sud osudio na tolike kazne značilo da bi do kraja života mogli da ostanu iza rešetaka.

Kritikovao je Kurtijev predloženi program, ocenivši da u njemu ima više praznih obećanja i tačaka koja nemaju osnov za finansiranje.

Besnik Tahiri iz Alijanse za budućnost Kosova smatra da je broj ministara u kabinetu prevelik za Kosovo.

„Znate li da ste formirali kabinet koji je za državu veličine Kine, a ne Kosova", primetio je.

Osamnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 121 zemlje, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

