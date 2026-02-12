Vremenska prognoza za četvrtak, 12. februar: Ujutru mestimično sa kišom, tokom dana sunčano

Beta pre 46 minuta

Vreme u Srbiji će danas ujutro biti ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u toku dana suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Duvaće slab i umeren, na planinama i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa olujnim udarima. 

Najniža temperatura biće od -1 stepen u Timočkoj Krajini do osam stepeni na jugu Banata, a najviša od 10 do 18 stepeni. 

Uveče i tokom noći očekuje se novo naoblačenje sa kišom, pre svega u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji. 

Vreme u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, veći deo dana suvo i toplo za ovaj period godine. 

Duvaće umeren jugoistočni vetar i najniža temperatura će biti oko sedam stepeni, a najviša oko 17 stepeni, sa naoblačenjem i kišom tokom noći.

(Beta, 12.02.2026)

Povezane vesti »

Proleće u februaru - danas čak do 18 stepeni

Proleće u februaru - danas čak do 18 stepeni

N1 Info pre 40 minuta
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 41 minuta
Vreme danas: Ujutru mestimično sa kišom, tokom dana sunčano

Vreme danas: Ujutru mestimično sa kišom, tokom dana sunčano

Nedeljnik pre 51 minuta
Proleće u februaru: Temperatura do 18 stepeni

Proleće u februaru: Temperatura do 18 stepeni

Vesti online pre 46 minuta
Prolećno vreme usred zime – temperatura do 18 stepeni

Prolećno vreme usred zime – temperatura do 18 stepeni

RTS pre 26 minuta
Stiže sneg! Očekuje se strmoglavi pad temperature za čak 20 stepeni, evo i kada

Stiže sneg! Očekuje se strmoglavi pad temperature za čak 20 stepeni, evo i kada

Telegraf pre 25 minuta
U Srbiji danas suvo i toplo za ovaj period godine

U Srbiji danas suvo i toplo za ovaj period godine

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Sveta Tri Jerarha Sveta Tri Jerarha

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Sveta Tri Jerarha Sveta Tri Jerarha

Volim Zrenjanin pre 1 minut
Deo Primorske ulice bez vode

Deo Primorske ulice bez vode

Moj Novi Sad pre 1 minut
Devet gradova u zapadnoj Srbiji bez gasa, do ponoći radovi na gasovodima

Devet gradova u zapadnoj Srbiji bez gasa, do ponoći radovi na gasovodima

Newsmax Balkans pre 1 minut
Sanacija havarije u ovoj ulici: Evo do kad će biti suve slavine

Sanacija havarije u ovoj ulici: Evo do kad će biti suve slavine

Dnevnik pre 1 minut
Devet gradova u zapadnoj Srbiji danas bez gasa zbog radova na gasovodu

Devet gradova u zapadnoj Srbiji danas bez gasa zbog radova na gasovodu

N1 Info pre 1 sat