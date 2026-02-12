Vremenska prognoza za četvrtak, 12. februar: Ujutru mestimično sa kišom, tokom dana sunčano
Vreme u Srbiji će danas ujutro biti ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u toku dana suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Duvaće slab i umeren, na planinama i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa olujnim udarima.
Najniža temperatura biće od -1 stepen u Timočkoj Krajini do osam stepeni na jugu Banata, a najviša od 10 do 18 stepeni.
Uveče i tokom noći očekuje se novo naoblačenje sa kišom, pre svega u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji.
Vreme u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, veći deo dana suvo i toplo za ovaj period godine.
Duvaće umeren jugoistočni vetar i najniža temperatura će biti oko sedam stepeni, a najviša oko 17 stepeni, sa naoblačenjem i kišom tokom noći.
(Beta, 12.02.2026)