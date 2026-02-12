"Čula sam se sa Milicom Todorović" Jovana Pajić progovorila o koleginici, pa se osvrnula na otmicu Daniela Kajmakoskog: "Pošast vlada" (video)
Blic pre 4 minuta
Komentarisala je podršku Milici Todorović nakon njenog porođaja.
Izjavila je da planira nove projekte, uključujući album do kraja godine. Jovana Pajić je večeras razgovarala sa pripadnicima sedme sile pred nastup u srpskoj prestonici, te se osvrnula na porođaj Milice Todorović, ali i nemile događaje koje su obeležile prethodni period na estradi. Jovana je istakla da je šokirana zbog skandala, a otkrila je i planove za naredni period. - Spremna sam za nastup, treća godina zaredom sam ovde, nemam tremu. Pomeram repertorar