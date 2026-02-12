Kad se iz nekog razloga vratiš kod roditelja, a već si uveliko odrastao: Šta preživljava generacija napred-nazad i kako se prilagoditi

Blic pre 34 minuta
Kad se iz nekog razloga vratiš kod roditelja, a već si uveliko odrastao: Šta preživljava generacija napred-nazad i kako se…
Odrasli se često vraćaju kući roditeljima zbog finansijskih problema ili drugih poteškoća Ova situacija može izazvati emotivne i praktične izazove za sve članove porodice "Povratak u porodični dom u odraslom dobu nije samo praktična stvar; ne radi se samo o deljenju krova, već o tome kako se svaki član oseća viđenim, prepoznatim i bezbednim unutar porodice, u vreme kada sve što je izgledalo stabilno prestaje da bude takvo". Ovako Ksiomara Reina, porodični i bračni
Otvori na blic.rs

Blic »

Izabrana nova vlada u Prištini Kurti premijer, Rašić ministar, oglasila se Srpska lista: "Nećemo podržati"

Izabrana nova vlada u Prištini Kurti premijer, Rašić ministar, oglasila se Srpska lista: "Nećemo podržati"

Blic pre 14 minuta
„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti…

„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti

Blic pre 1 sat
"Željko hoće da je šiša nasred Terazija, ne treba nam ona" Braja otkrio kako je na početku odbio saradnju sa Cecom, u sve…

"Željko hoće da je šiša nasred Terazija, ne treba nam ona" Braja otkrio kako je na početku odbio saradnju sa Cecom, u sve umešan njegov kolega

Blic pre 1 satjoš 1 povezana
Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni…

Pronašao novčanik sa parama i dokumentima, pa rešio da ga vrati vlasniku - nije ni slutio da će ga "zaviti u crno", čak ni policajci nisu znali šta ih je snašlo

Blic pre 9 minuta
"Čula sam se sa Milicom Todorović" Jovana Pajić progovorila o koleginici, pa se osvrnula na otmicu Daniela Kajmakoskog…

"Čula sam se sa Milicom Todorović" Jovana Pajić progovorila o koleginici, pa se osvrnula na otmicu Daniela Kajmakoskog: "Pošast vlada" (video)

Blic pre 4 minuta
Blic »

Društvo, najnovije vesti »

Kad se iz nekog razloga vratiš kod roditelja, a već si uveliko odrastao: Šta preživljava generacija napred-nazad i kako se…

Kad se iz nekog razloga vratiš kod roditelja, a već si uveliko odrastao: Šta preživljava generacija napred-nazad i kako se prilagoditi

Blic pre 34 minuta
Kako da platite porez na imovinu online? Imate još samo par dana, a treba vam jedan klik

Kako da platite porez na imovinu online? Imate još samo par dana, a treba vam jedan klik

Blic pre 19 minuta
Kada se poziva broj 112 radi i kada nema dometa, ne morate da imate kredit

Kada se poziva broj 112 radi i kada nema dometa, ne morate da imate kredit

Blic pre 1 sat
Ako vidite ovog čoveka, odmah zovite policiju! Nestao Miroslav iz Niša: Izašao iz kuće oko podneva i od tada mu se gubi svaki…

Ako vidite ovog čoveka, odmah zovite policiju! Nestao Miroslav iz Niša: Izašao iz kuće oko podneva i od tada mu se gubi svaki trag

Blic pre 54 minuta
Advokatska komora Srbije izglasala trodnevnu obustavu rada zbog Mrdićevih zakona

Advokatska komora Srbije izglasala trodnevnu obustavu rada zbog Mrdićevih zakona

Danas pre 1 sat