Kad se iz nekog razloga vratiš kod roditelja, a već si uveliko odrastao: Šta preživljava generacija napred-nazad i kako se prilagoditi

Odrasli se često vraćaju kući roditeljima zbog finansijskih problema ili drugih poteškoća Ova situacija može izazvati emotivne i praktične izazove za sve članove porodice "Povratak u porodični dom u odraslom dobu nije samo praktična stvar; ne radi se samo o deljenju krova, već o tome kako se svaki član oseća viđenim, prepoznatim i bezbednim unutar porodice, u vreme kada sve što je izgledalo stabilno prestaje da bude takvo". Ovako Ksiomara Reina, porodični i bračni