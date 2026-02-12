Kako da platite porez na imovinu online? Imate još samo par dana, a treba vam jedan klik

Blic pre 20 minuta
Kako da platite porez na imovinu online? Imate još samo par dana, a treba vam jedan klik
Ova usluga pruža jednostavan pristup potrebnim informacijama za različite administrativne i finansijske aktivnosti Sistem radi 24/7 i koristi se preko Portala eUprava sa različitim načinima autentifikacije Kancelarija za IT i eUpravu podsetila je danas građane, preduzetnike i pravna lica da putem Portala LPA (lpa.gov.rs) mogu jednostavno i brzo da provere stanje poreza na imovinu, ostvare uvid u zaduženja, izvrše plaćanja, kao i da preuzmu neophodne podatke u vezi
