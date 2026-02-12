Rusija bez milosti: Skoro 300.000 ljudi u Odesi bez struje i vode, u Kijevu 2.600 zgrada bez grejanja

Blic pre 1 sat
Rusija bez milosti: Skoro 300.000 ljudi u Odesi bez struje i vode, u Kijevu 2.600 zgrada bez grejanja
U Kijevu su dve osobe povređene, dok su krhotine uništenih projektila oštetile objekte u više gradskih okruga Vazdušna uzbuna u Kijevu trajala je tri sata i četiri minuta, dok su hitne ekipe upućene na oštećene lokacije Zamenik premijera Ukrajine Oleksij Kuleba izjavio je da je nakon noćnog ruskog napada na južnu Ukrajinu gotovo 300.000 stanovnika Odeske oblasti ostalo bez struje i vode. Oko 200 zgrada u Odesi izgubilo je grejanje, dok je dodatnih 10.000 potrošača
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poruka iz Moskve: Tramp na proslavi Dana pobede u Moskvi?!

Poruka iz Moskve: Tramp na proslavi Dana pobede u Moskvi?!

Pravda pre 1 sat
Rat u Ukrajini: Požar u rafineriji nafte u Uhti zbog napada ukrajinskih dronova

Rat u Ukrajini: Požar u rafineriji nafte u Uhti zbog napada ukrajinskih dronova

Euronews pre 1 sat
Skoro 300.000 ljudi u Odeskoj oblasti bez struje i vode; Moskva ne iskuljučuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan…

Skoro 300.000 ljudi u Odeskoj oblasti bez struje i vode; Moskva ne iskuljučuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan pobede

RTS pre 1 sat
Požar u rafineriji nafte u Uhti zbog napada ukrajinskih dronova

Požar u rafineriji nafte u Uhti zbog napada ukrajinskih dronova

Politika pre 49 minuta
Ukrajinci žestoko napali: Gori rafinerija nafte u Uhti (video)

Ukrajinci žestoko napali: Gori rafinerija nafte u Uhti (video)

Večernje novosti pre 19 minuta
Rusija: Požar u rafineriji nafte u Uhti zbog napada ukrajinskih dronova

Rusija: Požar u rafineriji nafte u Uhti zbog napada ukrajinskih dronova

RTV pre 1 sat
Zaharova: Kijev i EU ne žele nastavak dijaloga i pravedan mir u Ukrajini

Zaharova: Kijev i EU ne žele nastavak dijaloga i pravedan mir u Ukrajini

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaTanjugRojtersRusijaKijevTrajalTrayal

Svet, najnovije vesti »

Orban o ubrzanom pristupanju Ukrajine EU: "Sanjaj, sanjaj, slatki san"

Orban o ubrzanom pristupanju Ukrajine EU: "Sanjaj, sanjaj, slatki san"

Euronews pre 4 minuta
Peskov: Putin nije odbio kontakte sa evropskim liderima, Putin i Zelenski mogu da se sastanu samo u Moskvi

Peskov: Putin nije odbio kontakte sa evropskim liderima, Putin i Zelenski mogu da se sastanu samo u Moskvi

NIN pre 4 minuta
(Video) Evo ko je počinio masakr u Kanadi: Transrodna devojka (18) ubila šestoro u školi, majku i brata, pa presudila sebi…

(Video) Evo ko je počinio masakr u Kanadi: Transrodna devojka (18) ubila šestoro u školi, majku i brata, pa presudila sebi, policija otkrila detalje

Blic pre 4 minuta
Orbana pitali o Ukrajini u EU, on citirao čuvene stihove i dao šok odgovor: Premijer Mađarske ne odstupa ni pedalj!

Orbana pitali o Ukrajini u EU, on citirao čuvene stihove i dao šok odgovor: Premijer Mađarske ne odstupa ni pedalj!

Kurir pre 4 minuta
Rusi ne idu kod Trampa

Rusi ne idu kod Trampa

B92 pre 4 minuta